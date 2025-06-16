Иран посылает США сигналы о готовности к окончанию боевых действий

Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой источники.

По их словам, Тегеран передал арабским чиновникам послание о готовности к возвращению за стол переговоров, если Вашингтон не присоединится к атакам Израиля.

«Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах», — добавили собеседники издания.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, атаковав военные и ядерные объекты на территории республики. В ответ Тегеран нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. В субботу и воскресенье стороны провели новые атаки.