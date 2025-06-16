Губернатор обнаружил на «Авито» объявление о продаже системы РЭБ

На сайте «Авито» была замечена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую ранее предположительно передали для защиты приграничных районов, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Глава региона заметил, что несколько месяцев назад во время визита в Мокрую Орловку увидел нераспакованную систему РЭБ. Он добавил, что регион постоянно обстреливали, атаковали с помощью дронов.

«Меня это [обнаружение незадействованной системы] возмутило и удивило», — подчеркнул Гладков.

Вместо усиления работы в дальнейшем была проведена «фактическая эвакуация администрации» и жители остались без защиты, уточнил губернатор.

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на «Авито»,— пояснил глава региона.

Что такое РЭБ и как она «ослепляет» и глушит противника

Гладков заметил, что направит в населенный пункт регионального министра цифрового развития Сергея Четверикова с тем, чтобы он посмотрел, в каком состоянии находится замеченное им ранее устройство, используется ли оно.

«Информация [о продаже системы] может быть специально создана с целью недопонимания и претензий к властям», — предположил губернатор.

Вместе с тем, констатировал Гладков, после «визуального подтверждения всех единиц» и того, где они находятся, последуют «персональные разборки».

Ранее губернатор сообщил, что областное правительство выдало местным властям системы РЭБ на общую сумму около 1 млрд руб. для установки на машины скорой помощи, коммунальную технику, пассажирские автобусы, муниципальный транспорт.

Основная функция РЭБ — подавление радиолокационных станций, дронов, радаров, радиоуправляемых мин и фугасов, технических средств разведки, абонентских терминалов и станций спутникового интернета, сотовой связи противника.