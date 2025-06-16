На Украине прокомментировали слова комбата ВСУ Ширшина о «дебильных» приказах

Командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин в понедельник, 16 июня, сообщил, что его слова о «дебильных» приказах командования в Вооруженных силах Украины (ВСУ) посчитали распространением служебной информации.

© Вечерняя Москва

17 мая военнослужащий сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования «дебильными».

— После проведения «всесторонней» проверки рабочей группой пришли к мощно-неожиданному выводу: «Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания», — написал украинский комбат в своем блоге.

Ширшин отметил, что найти его оказалось легче, чем принять меры по построению качественной работы ВСУ и недопущению критических ситуаций, с которыми сталкивается много украинских подразделений.

1 июня командующий ухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый объявил об уходе в отставку. По его словам, в украинских войсках продолжают существовать круговая порука и безнаказанность, несмотря на попытки военнослужащего искоренить эти явления.