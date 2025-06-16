Стало известно о «взятом в кредит» населенном пункте в зоне СВО

Населенный пункт Алексеевка в Донецкой народной республике был взят 114-й бригадой 51-й армии Вооруженных сил России «в кредит». Об отчете российских военных, который приукрашивал действительность, стало известно из публикации участника специальной военной операции, ветерана ополчения Крыма и Донбасса Святослава Голикова в его Telegram-канале «Филолог в засаде».

По словам Голикова, когда 9 июня поступила информация о переходе Алексеевки под российский контроль, военные успели занять лишь три улицы населенного пункта.

«Между тем, по информации с земли, по состоянию на 15-е июня противник в Алексеевке присутствует в товарных количествах, продолжаются бои», — написал в блоге ветеран.

По его словам, военнослужащие из 114-й бригады не в первый раз объявляют о занятии населенных пунктов в зоне СВО без реального и полноценного контроля над ними.

Ранее о «взятых в кредит» территориях сообщал и военкор Роман Сапоньков.