При атаке Израиля на Хомейн погибли восемь иранских военных

По меньшей мере восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) погибли в результате ударов Израиля по городу Хомейн в центральной провинции Ирана. Об этом говорится в заявлении КСИР.

"В результате атак и действий сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС), провоцирующих нестабильность, шесть военнослужащих КСИР и два бойца "Басидж" (входящее в состав КСИР военизированное ополчение - прим. ТАСС), защищавшие Хомейн, приняли мученическую смерть 16 июня утром, выполняя миссию по охране исламской революции и защите дорогого Ирана", - отмечается в тексте, который приводит агентство ISNA.