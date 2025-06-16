Опубликовано видео уничтожения Израилем иранских ракетных установок

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео уничтожения ракетных установок в западном Иране. Кадры размещены на официальной странице ЦАХАЛ в соцсети X.

«Сегодня утром Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля обнаружили несколько грузовиков с оружием, в том числе с пусковыми установками зенитных ракет, которые двигались из западного Ирана в сторону Тегерана, пытаясь скрыться от ударов ЦАХАЛ», — сказано в комментарии к видео.

Отмечается, что грузовики и пусковые установки были уничтожены в результате ударов с воздуха.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ВВС страны взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном. Он также подчеркнул, что Израиль приближается к достижению двух основных целей операции — устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.