Часов Яр, Комар и Отрадное: что происходит в зоне СВО 16 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта и стремятся «закрыть карман», образовавшийся между Комаром и Отрадным. Что происходит в зоне спецоперации, разбиралось издание News.ru.

13 июня Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».

По данным Telegram-канала WarGonzo, Вооруженные силы России стремятся закрыть карман, образовавшийся между Комаром и Отрадным.

«На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются проводить контратаки, чтобы купировать продвижение российских войск. Также продвижение затрудняют вражеские дроны, которых у противника на этом участке очень много», - отметил военкор.

При этом, по его словам, продолжаются тяжелые бои в Часов Яре.

В свою очередь блогер Олег Царев уточнил, что на Угледарском направлении бои идут западнее Вольного Поля, Зеленого Поля и Новополя и российские военные не дают Вооруженными силам Украины «стабилизировать ситуацию в районе Комара».

«Наши войска развивают наступление западнее села, по направлению к Перебудово, а восточнее Комара вклиниваются в оборону ВСУ вдоль реки Волчья по направлению к Запорожью и Ялте. Севернее по фронту продолжается атака наших на Новоукраинку с перспективой выхода к Дачному - передовому опорному пункту района Филия - Ивановка - Поддубное. На левом фланге охвата Покровска идут встречные бои в районе Новониколаевки и Удачного», - пояснил он.

Также блогер утверждает, что у российских бойцов «есть тактические успехи южнее Яблоновки», а севернее Торецка они закрепились на окраине террикона. По информации Царева, на Часовоярском направлении идут бои в центре города и ВС России накрывают позиции ВСУ тяжелыми огнеметными системами.

«На Купянском направлении армия России продвигается в лесах южнее Лимана Первого. На севере участка наши наступают в Заосколье в направлении Красного Первого. В районе Кондрашовки продолжаются встречные бои», - сообщил блогер.

Telegram-канал «Дневник десантника» опубликовал данные о том, что на Красноармейском направлении ВС России выбили украинские войска из Песчаного, а в Новосергеевке идут бои за западную часть.

Минобороны России эту информацию не комментировало. Однако сегодня в ведомстве заявили, что операторы беспилотников ударно начинали новую неделю, уничтожив как военную технику Вооруженных сил Украины, так и склад боеприпасов.