Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции при атаке на Иран

Некоторые истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля, участвовавшие в авианалете в первую ночь атак на Иран 13 июня, нарушили воздушное пространство Турции. Об этом сообщает газета Hürriyet.

© Газета.Ru

Турция после обнаружения израильских самолетов подняла в воздух истребители F-16. Пилотам еврейского государства предписали покинуть турецкое воздушное пространство, что они и сделали. По данным издания, инцидент был непреднамеренным.

При этом в газете отметили, что ВВС Израиля использовали воздушное пространство Сирии и Ирака для атак на территорию исламской республики. В Сирии нет системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому «израильская сторона не спрашивает разрешения на полеты». А в Ираке воздушное пространство контролируют США и его открыли для авиации еврейского государства.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта после призыва президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться.