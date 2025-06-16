В ЦАХАЛ обвинили Иран в ударах по жилым домам

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что Иран выпустил по израильским городам около 370 ракет, в результате чего были повреждены жилые дома и погибли мирные граждане. Об этом сообщает NEWS.ru.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами. Тегеран заявил, что имеет право на ядерные исследования в мирных целях. Иранские военные пообещали продолжить операции до «полного уничтожения преступного режима» в Израиле.

Уколова назвала заявления Ирана об успехах своей операции не соответствующими действительности. Она заявила, что за три дня по израильским городам было выпущено около 370 ракет, которые несли около 60 тонн взрывчатки.

«По факту они атакуют наши населенные пункты. Ракеты, которые, к сожалению, разорвались в Израиле, попали в жилые дома и убили простых граждан», - заявил представитель ЦАХАЛ.

Она добавила, что израильские системы ПВО успешно перехватили большинство выпущенных Ираном ракет.