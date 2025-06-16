Политолог объяснил угрозы Ирана уничтожить «режим» в Израиле

Политолог Юрий Светов назвал угрозы Ирана уничтожить «режим» в Израиле частью информационной войны. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3».

В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами. Корпус стражей исламской революции (КСИР, спецслужба и часть Вооруженных сил Ирана) пообещал продолжать операции против Израиля до «полного уничтожения преступного режима».

«Реальные боевые действия между Ираном и Израилем сопровождает информационная война», - так Светов прокомментировал заявление КСИР.

Он добавил, что обе стороны конфликта делают пропагандистские заявления. Политолог обратил внимание, что Израиль заявляет об уничтожении ключевых военных объектов и командного состава Ирана, а также угрожал верховному лидеру страны, аятолле Али Хаменеи.