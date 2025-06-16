В ХАМАС рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на ситуацию в Газе

Конфликт с Ираном может подтолкнуть Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил РИА Новости замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля также стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

По мнению замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Мусы Абу Марзука, обострение отношений Ирана и Израиля «отразится на ситуации в секторе Газа».

«Может быть, это даже послужит прекращению огня. Но это не значит одновременно, что из-за обострения с Ираном Израиль решит полностью прекратить огонь в Газе», - пояснил он.

При этом представитель ХАМАС подчеркнул, что в настоящее время не запланировано нового раунда переговоров, и Израиль по-прежнему не согласен на прекращение огня.

«Израиль хочет получить пленных и продолжить войну для реализации других своих целей - это изгнание палестинского народа и установление полного контроля над Газой», - заявил Марзук.

Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ атаковали сектор Газа. 5 мая израильский военно-политический кабинет единогласно поддержал план по расширению операции в секторе Газа. Он включает в себя захват и удержание территорий, перемещение гражданского населения в безопасные районы и нанесение массированных ударов. Также власти Израиля объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора. В соответствии с ним, помощь распределяется зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС.