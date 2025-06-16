В США не исключили полный доступ одной страны к технологиям Су-57

Одна из стран — Индия — может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57, допускает американский журнал The National Interest (TNI).

Как пишет обозреватель издания Майя Карлин, «соглашение с Индией о лицензионном производстве может предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к внутреннему устройству Су-57».

Автор отмечает, что по огневой мощи Су-57 превосходит все другие российские истребители. Основным вооружением самолета считается, по версии обозревателя, 30-миллиметровая автоматическая пушка 9-A-4071K, ракеты К-74М2, К-77М и Р-37М и управляемые бомбы.

Ранее издание 19FortyFive написало, что истребитель пятого поколения Су-57М — модернизированная версия Су-57 — получит новые двигатели, а также усовершенствованные авионику, кабину пилота и автоматизацию.

В мае РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Рособоронэкспорт» сообщило, что в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта.