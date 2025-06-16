В мае президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. «Комсомольская правда» побеседовала с российскими военными, которые выполняют эту задачу в Сумской области.

Газета рассказала о бойцах 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которые взяли под свой контроль село Яблоновка в Сумской области. Как отмечает издание, задача по взятию села была очень сложной: село окружено полями и жидкими лесополосами, которые «просматриваются и простреливаются насквозь».

«Ну мы же десантно-штурмовая бригада, мы созданы именно для дерзких штурмовых действий», - так прокомментировал взятие Яблоновки командир бригады с позывным «Баркас».

Он подчеркнул, что российским военным удалось перерезать основную артерию подвоза боеприпасов, материальных средств и личного состава ВСУ из Сум в село Юнаковка. Командир назвал это село главным опорным пунктом ВСУ на этом направлении.

«Враг упирается, поддерживает свои подразделения артиллерией. Но мы считаем эту землю исконно русской», - подчеркнул военный.

Он добавил, что перед выполнением задач бойцы бригады проходят подготовку на полигонах, в тыловых районах и «привязываются» к той местности, где будут выполнять задачу. Командир бригады рассказал, что военные обеспечены всем необходимым.

«Боевой дух сильный, моральный дух высокий! Когда боец понимает, что его командир поддерживает огнем артиллерии, FPV-дронами, идет напор на противника, уже прет такой боевой азарт, что остановить тяжело», - подчеркнул он.

«КП» отмечает, что для подхода к Яблоновке российским военными потребовалось одну за другой зачистить лесополосы на широких полях. Начальник артиллерии с позывным «Десна» рассказал, что способы ведения боевых действий ощутимо изменились с 2022 года.

«Штурмуем на мотоциклах, квадриках… В Судже практиковали наступление на электросамокатах - выскакивали от лесополки к лесополке на бесшумном средстве передвижения. В кусты бросил и пошел штурмовать», - подчеркнул он.

Военный добавил, что «последнее слово» в любом случае остается за штурмовиком, несмотря на автоматизацию многих процессов. По его словам, пока нога пехотинца, десантника или морпеха не переступит окоп противника, позиция не будет взята.