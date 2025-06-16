Европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в странах Восточной Европы пересматриваются протоколы реагирования на кризисы для медицинских учреждений, организуются учения, а операционные переводятся на подземные этажи.

«Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны», - говорится в статье.

Так, в Литве прошли учения «Железный волк», где отрабатывали действия при массовом поступлении раненых. А Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics, расположенная в 50 км от белорусской границы, разрабатывает подземную инфраструктуру и убежища, а также создает автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае отключения электричества или водоснабжения.

В Кремле заявили о нацеленности Европы на войну

В Эстонии же медиков обеспечивают бронежилетами и спутниковыми телефонами. Планируется даже создать независимую интернет-сеть в случае необходимости.

«Вопрос не в том, нападет ли [Россия]. Вопрос в том, - когда», - заявил изданию заместитель генерального директора Департамента здравоохранения Эстонии, который курирует готовность к кризисам, Рагнар Вайкнеметс.

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».