Армия Израиля раскрыла результаты ударов по Ирану

Московский Комсомолец

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале заявила об уничтожении трети имевшихся на вооружении Исламской Республики Иран ракетных пусковых установок.

Армия Израиля раскрыла результаты ударов по Ирану
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«С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет одну треть от общего числа пусковых установок иранского режима», - поделились подробностями в военном ведомстве еврейского государства.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении 20 ракет до их запуска по территории Израиля, а также об ударах по нескольким командным центрам иранской армии.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в агрессии против исламской республики. Глава государства указал на то, что ответственность за агрессию израильской стороны в отношении Ирана лежит на Вашингтоне.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран располагает информацией, согласно которой, Соединенные Штаты поддерживали Израиль в атаке на исламскую республику.