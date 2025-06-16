Армия Израиля раскрыла результаты ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале заявила об уничтожении трети имевшихся на вооружении Исламской Республики Иран ракетных пусковых установок.

«С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет одну треть от общего числа пусковых установок иранского режима», - поделились подробностями в военном ведомстве еврейского государства.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении 20 ракет до их запуска по территории Израиля, а также об ударах по нескольким командным центрам иранской армии.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в агрессии против исламской республики. Глава государства указал на то, что ответственность за агрессию израильской стороны в отношении Ирана лежит на Вашингтоне.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран располагает информацией, согласно которой, Соединенные Штаты поддерживали Израиль в атаке на исламскую республику.