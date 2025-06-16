Японец сделал неожиданное признание о российской спецоперации

Один из самых известных бойцов спецназа «Ахмат» 50-летний штурмовик Канэко Даисаку рассказал, что привело его в зону спецоперации, и как он хотел бы жить после окончания конфликта. Его слова приводит «Царьград».

Канэко Даисаку взял позывной «Даня» по имени главного героя своего любимого фильма «Брат-2», который он посмотрел 17 раз. При этом на шее бойца три оберега, которые служат напоминанием о том, как сам он едва не погиб, как терял друзей и за что воюет.

«Я очень люблю Россию и русских людей, а Америка и НАТО не нравятся. Я приехал сюда, потом у что восхищаюсь страной, которой является Россия. Для меня большая честь сражаться здесь со своими русскими друзьями», - пояснил штурмовик.

При этом именно в России Даня пришел к Богу, приняв крещение. Свое решение он объяснил надеждой, что «в случае его смерти его душа отправится в то же место, что и души его друзей».

«В трудную минуту я молюсь русскому Богу. Я не верю в японских богов вообще», - отметил бывший спецназовец и инструктор полиции Канэко Даисаку.

На одном из архивных видео японец, принявший в православии имя Николай, крестится и говорит о том, что «сегодня не умер». При этом военнослужащий уверен, что выбрал трудный путь, но всегда хотел быть самураем, как его дед.

Россия изменила тактику в зоне спецоперации

Самым же сложным для Канэко стало изучение русского языка, однако ненормативную лексику он освоил довольно быстро. И «не без помощи крепкого словца и удачи» смог выжить после двух ранений в Авдеевке и в Курской области. Часть осколков он попросил оставить в теле, а из извлеченных сделал кулоны, которые повесил себе на шею вместе с православным крестом.

«Я сражаюсь с уважением к своим врагам. Думаю, что они тоже воины, но я должен быть беспощадным, чтобы жить и сражаться за Россию долгое время. Это естественно для воина. Я не хочу вспоминать, скольких врагов убил. Я много раз думал: возможно, сегодня я «двести». В такие моменты начинал думать о еде. Чего бы мне хотелось сейчас покушать: японский рамен, борщ, пельмени», - рассказал он.

Также гражданин Японии, которого на родине ждет наказание на помощь ВС России, уже получил российский паспорт и надеется, что после завершения конфликта сможет найти любовь и жениться на русской девушке.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что с начала проведения спецоперации на Украине добровольцами ушли свыше 20 тысяч жителей региона. При этом командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов отметил, что в подразделении служат бойцы разных национальностей, в том числе украинцы и этнические корейцы.