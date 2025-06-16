ВС России за сутки поразили предприятие ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие ВПК Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156-ти районах», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили ракетным ударом командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск» Вооружённых сил Украины в районе Дружковки ДНР.