Парламент Ирана рассматривает вопрос об укреплении армии

Иранские парламентарии на фоне конфликта с Израилем зачитали и рассмотрели в ходе пленарного заседания законопроект об укреплении вооруженных сил страны. Об этом пишет госагентство Mehr.

«На сегодняшнем открытом заседании парламента были озвучен законопроект об укреплении вооруженных сил в комплексном противостоянии преступлениям и агрессии Израиля», - говорится в сообщении.

При этом в документе отмечается, что происходящее в регионе является «открытой войной, которая требует максимальной правовой поддержки сил обороны, безопасности и правопорядка».

Напомним, что Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля также стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия».

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами.