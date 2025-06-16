Подводная лодка «Калуга» вернулась на базу из дальнего похода

Экипаж подводной лодки «Калуга» Северного флота вернулся на главную базу в городе Полярный после успешного выполнения задач дальнего похода. Об этом сообщила наш корреспондент Елена Сивонен.

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В дальний поход дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» ушла в апреле. И вот сегодня, спустя два месяца, она возвращается в родную базу - после успешного выполнения всех поставленных задач. Швартовка проходит аккуратно и слаженно - лодка становится вторым бортом рядом с подводной лодкой проекта 877 «Владикавказ». На берегу экипаж уже встречают родные.

«Какие чувства?.. Волнение и вера, что придет, я дождусь. И вот я встречаю любимого своего супруга», - говорит Анастасия Гильмутдинова.

Шесть подводников, отличившихся в ходе похода, получают награды. Начальник штаба Северного флота лично жмет руку каждому - командование высоко оценивает работу экипажа.

После выхода «Калуги» каждый день - боевые задачи, тренировки, постоянные учения по борьбе за живучесть и несение службы на боевых постах. Для командира минно-торпедной боевой части Павла это первый дальний поход, своеобразный экзамен, который он выдержал уверенно.

«Это было необычно. Эмоции каждый раз разные: первая неделя, последние дни. Но морально-психологическое состояние всегда было на высоте», - рассказал Павел.

Подлодка «Калуга» в строю уже более 35 лет. После модернизации она получила современное вооружение, позволяющее эффективно бороться с надводными и подводными целями. Ее главное преимущество - скрытность. Именно поэтому лодки проекта «Палтус» называют «невидимками».

«За все время - ей 36 лет - и, за исключением периода среднего ремонта, она все это время демонстрировала и продолжает демонстрировать потрясающие боевые характеристики», — подчеркивает командир подводной лодки Виталий Попов.

По докладу командира, материальная часть исправна, личный состав здоров. Экипаж готов к новым задачам - в Баренцевом море и за его пределами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.