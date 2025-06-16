Плацдарм для выхода на Красноармейск: обстановка в зоне СВО к утру 16 июня

Российские военные готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, продвинувшись в Днепропетровской области. Что происходит в зоне спецоперации, разбирался «Рамблер».

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на то, что российские военные успешно продвигаются на константиновском и краснолиманском направлениях, пишет РИА Новости.

«На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», - пояснил он.

«Ударное начало недели»

По данным Минобороны России операторы беспилотников ударно начинают новую неделю, уничтожив как военную технику Вооруженных сил Украины, так и склад боеприпасов.

«Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили украинский танк Т-64, пытавшийся скрыться в лесополосе в районе села Гуляйполе. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки «Восток» уничтожил американскую гаубицу М777 на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие «Южной» группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ сбросом с квадрокоптера», - говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Ульяновке

При этом украинские военнослужащие оборудовали укрепленный опорный пункт на одной из ферм в районе населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике и при подходе российских сил попытались сбежать. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Кент, пишет ТАСС.

По данным российских военных, в опорном пункте было три-четыре огневых точки, стояли пулеметы.

«От населенного пункта был примерно где-то в районе километра. Это была вторая ферма, большая такая ферма. Сложности были, потому что было сопротивление», - пояснил Кент.

Однако часть украинцев приняли попытку сбежать ночью с позиций. Некоторые из них были уничтожены, а остальные взяты в плен.

Атака ВСУ на мирных жителей

В результате атак украинских беспилотников в ДНР пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Ленинском районе столицы региона в результате детонации ударного БПЛА ранения получили шестеро подростков: пять девочек и мальчик.

«В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р.», - отметил он, уточнив, что все пострадавшие госпитализированы.

Сегодня в Минобороны РФ также сообщили, что 12 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены ночью над российскими регионами. По информации военных, речь идет о беспилотниках самолетного типа.