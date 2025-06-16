ВС России уничтожили командира разведгруппы спецназа ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили капитан-лейтенанта элитного 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Худевича. Об этом сообщает RG.RU.

ВС России уничтожили командира разведгруппы спецназа ВСУ
© РИА Новости

Как отмечает издание, ссылаясь на сообщение Львовского университета имени Ивана Франко, где учился Худевич, офицер был уничтожен 10 июня и служил на должности командира диверсионно-разведывательной группы в 73-м центре ССО ВСУ.

Ранее командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер сообщил, что в ходе боев за населенный пункт Петровский в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были ликвидированы иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ.