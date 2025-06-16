Главное об атаках ВСУ: как прошла ночь 16 июня

В ночь на понедельник, 16 июня, в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 12-и беспилотников.

Заявление Минобороны

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что 12 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены в период с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня. Военные подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над территорией Орловской области, один дрон - над Воронежской областью.

ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. В Ленинском районе Донецка при взрыве ударного беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника были ранены женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.

В Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки были повреждены три жилых дома и два легковых авто. Пушилин заявил, что всего ВСУ совершили 16 атак на регион, в том числе с применением ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра и ударных дронов.

Орловская область

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке. Силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили 11 украинских беспилотников.

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По данным Клычкова, в результате падения обломков и боевых частей беспилотников в Орле было повреждено остекление в двух многоквартирных домах, одном частном доме и в торговом павильоне. Также повреждения получила крыша ангара одного из частных предприятий. Пострадавших нет.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 16 июня дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлёте к региону. Пострадавших и повреждений на земле нет.