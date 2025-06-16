На Украине заявили о продвижении России в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле поселка Бурлацкое и села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Ранее замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. По его словам, ВС России продвигаются от Малиновки на Север.