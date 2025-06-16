Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

Иранские военные заявили, что продолжат операции против Израиля до «полного уничтожения преступного режима». Об этом сообщается в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, спецслужба и часть Вооруженных сил Ирана).

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». В последние дни стороны продолжают обмен массированными ракетными ударами.

В Telegram-канале КСИР 16 июня объявили о восьмой волне операции «Правдивое обещание 3». В спецслужбе подчеркнули, что новая волна ракетных атак - «более мощная и разрушительная, чем прежде».

Средства ПВО Израиля начали атаковать друг друга

В сообщении подчеркивается, что в рамках этой операции ВС Ирана нарушили многоуровневые системы обороны Израиля таким образом, что они «оказались нацелены друг на друга».

В КСИР заявили, что инициативы и возможности, использованные Ираном в этой операции, привели к «успешному и максимальному поражению целей». По словам иранских военных, они смогли добиться таких результатов, несмотря на всестороннюю поддержку Израиля Западом и наличие у израильских сил новейших оборонных технологий.