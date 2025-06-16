Самым сложным во время освобождения села Комар в ДНР было дойти до населенного пункта по жаре и через заминированные участки. Об этом «Известиям» рассказали военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

По словам морпехов, им пришлось идти до нулевого рубежа 17 километров с полной защитой и боекомплектом.

«Наверное, даже подготовленный спортсмен в полной выкладке, во всех средствах бронезащиты, взяв с собой боеприпасы, запасы воды и еды, не сможет преодолеть такую дистанцию», — рассказал командир штурмовой группы с позывным Ганс.

При этом подступы к Комару были заминированы, пояснил командир отделения с позывным Синица. Он отметил, что приходилось идти по одному по узкой тропинке.

«Нас было много групп, у каждой своя задача. Там были два опорных пункта противника, которые мы зачистили и взяли в плен трех вэсэушников. Они сразу сдались», – рассказал штурмовик-морпех с позывным Веган, отметив, что украинские военные после сдачи в плен продолжили докладывать своему командованию, что на их участке все тихо.

Морпехи также рассказали, что после освобождения села они растянули там знамя своего подразделения, с которым не расстаются с самого начала специальной военной операции.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар 13 июня. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».