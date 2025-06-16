Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав вооруженных сил Ирана, заявил о намерении продолжать операции против Израиля до его полного уничтожения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

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Представители КСИР подчеркнули, что операция под названием «Правдивое обещание — 3», а также будущие действия будут более мощными, жесткими и разрушительными по сравнению с предыдущими.

По словам представителей корпуса, удары будут точечными и нацеленными на ключевые объекты. Также было отмечено, что поддерживающим Израиль странам следует учитывать, что подобные операции будут продолжаться вплоть до устранения «преступного режима».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.