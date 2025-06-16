Израиль нанес удары по центрам командования "Кудс" в Тегеране

Израильская армия заявила, что ВВС нанесли точечные удары по командным пунктам "Кудс" — элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии, расположенным в Тегеране. Об этом сообщили в Telegram-канале израильских военных.

По информации ЦАХАЛ, операции проводились на основе данных разведки. В этих центрах, как утверждают военные, планировались атаки против Израиля с помощью подконтрольных Ирану группировок на Ближнем Востоке. Этим же утром в КСИР заявили, что во время новой волны ракетных ударов по Израилю военные КСИР с помощью "новых методов" заставили системы противовоздушной обороны Израиля атаковать друг друга. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев".

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В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название "Истинное обещание — 3". В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.