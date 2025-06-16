Средства ПВО Израиля начали атаковать друг друга

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

© Zuma / ТАСС

По данным агентства, это стало возможным в результате применения "новых методов и возможностей" в сфере разведки и оборудования.

"Многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского израильского режима вышли из строя и стали атаковать друг на друга", - цитирует РИА Новости сообщение Tasnim.

Накануне в КСИР сообщили, что применяют для ударов по Израилю тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты "Хадж Касем", дальность которых превышает 1,4 тысячи километров. Эта ракета названа в честь убитого в 2020 году командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани.

СМИ: Израиль «недооценил» способность Ирана к перегруппировке

Между тем, в воскресенье вечером Иран нанес удары по разведывательным центрам Израиля. Военные назвали эту атаку третьей волной операции "Правдивое обещание - 3".

Иранские ракеты ударили по целям в Тель-Авиве и Хайфе. Также сообщалось о поражении завода оружейной компании Rafael.