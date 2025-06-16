Patriot оказался бесполезным против российских ракет и БПЛА

Эффективность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине снижается в условиях применения российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников. Об этом сообщает The Telegraph.

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— Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников «Герань», — говорится в материале.

Ранее дрон-разведчик ВС РФ заснял удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области.

Также группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS, который обстрелял населенный пункт Рыльск в Курской области.

Кроме того, стало известно, что украинские войска лишились возможности видеть БПЛА российской армии, после того как хакерская группировка Killnet совершила успешную кибератаку.

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.