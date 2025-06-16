Линия обороны ВСУ на рубежах ЛНР рушится

Оборонительная линия Вооруженных сил Украины рушится на рубежах Луганской Народной Республики, противник начинает меньше штурмовать и все больше переходит к позиционным боям. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной. Противник по-прежнему прилагает усилия для стабилизации фронта, однако на некоторых участках отмечаются признаки обрушения украинской оборонительной линии. Вооруженные формирования Украины снижают штурмовую активность и все больше переходят к позиционным боевым действиям", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ на рубежах ЛНР за период с 6 по 13 июня.

Марочко добавил, что Киеву, невзирая на потери, удавалось их восстанавливать и перебрасывать дополнительные резервы к линии боевого соприкосновения. "В зоне ответственности ЛНР самыми активными участками линии боевого соприкосновения были купянский участок, лиманское и северское направления. В районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского идет позитивная динамика. Сложная обстановка остается в районе Торского", - отметил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что Киев в боях на рубежах ЛНР за неделю потерял 3,8 тыс. солдат и иностранных наемников.