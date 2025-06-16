Названо число пострадавших в Израиле после ударов Ирана

Служба скорой помощи Израиля: 29 человек пострадали после ударов Ирана
После последних ракетных ударов Ирана по Израилю пострадали 29 человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом".
"После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 - в состоянии легкой степени тяжести", - сказано в сообщении.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев". В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции.
Она получила название "Истинное обещание — 3". В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают обмениваться ударами.