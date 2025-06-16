Названо число пострадавших в Израиле после ударов Ирана

После последних ракетных ударов Ирана по Израилю пострадали 29 человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом".

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"После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами, в том числе троих в состоянии средней тяжести, 26 - в состоянии легкой степени тяжести", - сказано в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев". В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции.

Она получила название "Истинное обещание — 3". В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают обмениваться ударами.