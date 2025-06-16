Армия Израиля завершила удары по военной инфраструктуре Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабную серию ударов по военной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Там заявили, что удары были нанесены по инфраструктуре, принадлежащей силам "Кудс", Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также иранским военным в Тегеране и по объектам по производству оружия по всему Ирану.

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До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по "каждой цели" иранского режима. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев". В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название "Истинное обещание — 3".

В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.