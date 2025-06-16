Несколько взрывов прогремело в Киеве

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ. В настоящее время тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощный удар Вооруженных сил РФ по Киеву в ночь на 10 июня сорвал поставки вооружений и боеприпасов для украинской армии. Он указал, что впереди властей Украины "ждет немало неприятных сюрпризов". Аналитик также напомнил слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что с Россией можно разговаривать только на языке силы и о последних террористических актах и ударах по храмам.

По его словам, "киевские бесы" получили свое. Рано утром 10 июня украинские СМИ сообщили, что небо в Киеве затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду. Позже ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, ВС РФ выпустили десятки беспилотных летательных аппаратов по населенному пункту. Целями стали объекты в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Дарницком районах.