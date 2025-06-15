США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебросили часть своих систем противовоздушной обороны с Украины для усиления защиты военных баз на Ближнем Востоке. Как сообщает The National Interest, такое решение связано с необходимостью прикрытия американских контингентов в регионе, которые подвергаются угрозе со стороны иранских беспилотников.

По данным издания, опубликованным 12 июня, Пентагон расценивает безопасность собственных войск как приоритетную задачу, несмотря на потребности Украины в системах ПВО. Иранские дроны представляют существенную угрозу для американских объектов в регионе, что вынудило Вашингтон пересмотреть распределение ресурсов.

Решение о передислокации средств противовоздушной обороны было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.