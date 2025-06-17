Иран готов объявить о наличии ядерного оружия

Иранский журналист Хаял Муаззин заявил НСН, что жители Ирана требует изменить ядерную доктрину на фоне нападения Израиля. Если Иран официально объявит о наличии ядерного оружия, это поменяет расстановку сил в регионе, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН. «Народ в Иране проводит мирные протесты, поддерживает власть и армию. Основное требование собирающихся – изменение ядерной доктрины. Люди хотят ядерную бомбу. С такими заявлениями выступают и официальные лица, обращаясь к лидеру Ирана. Нетаньяху сделал неразумный шаг, он был вынужден спасать свою политическую карьеру, так как нарастает напряженность внутри Израиля. Он сделал это для отвлечения жителей от внутренних проблем. Я не думаю, что Иран откажется от ядерного оружия, потому что Трамп хочет повторить ливийский сценарий, для Ирана ядерное оружие – это сдерживающий фактор. Если Ирану будут угрожать, Иран будет менять свою ядерную доктрину, объявит о ядерном оружии. В таком случае ситуация в регионе будет меняться. Если эта война начнется, она охватит весь регион», - рассказал он. Американский лидер Дональд Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь повод для «наглого вторжения», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.