Военкор прокомментировал причины российского удара по зданию Boeing в Киеве

Военкор Евгений Поддубный прокомментировал причины российского удара по зданию компании Boeing в Киев, которое было атаковано 9 июня.

Он высказался о публикации газеты Financial Times, которая называет удар преднамеренной атакой на американскую аэрокосмическую компанию и задается вопросами о намерениях Москвы.

«Ответ, в общем-то, на поверхности. Летом прошлого года Boeing и украинский завод "Антонов" подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников. Тогда американская компания взяла на себя инженерную поддержку, обучение сотрудников и логистику», — заявил военкор.

10 июня Минобороны России объявило о нанесении удара по предприятиям авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности в Киеве. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов. А 9 июня сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на атаки Украины.