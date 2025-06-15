Иранский чиновник оценил масштабы войны с Израилем

Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его мнению, масштабы конфликта могут стать более серьезными.

До этого Вооруженные силы Ирана призвали израильтян покинуть районы, находящиеся рядом с объектами критически важной инфраструктуры.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Народ как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.