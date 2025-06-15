Россиянам объяснили, как дроны долетели до Татарстана

Беспилотные комплексы А-22, которые атаковали Татарстан, могли не только преодолевать значительные расстояния, но и дозаправляться на территории России, предположил в беседе с «Аргументами и фактами» член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ученый заметил, что на дронах есть тяжелые шасси, которые в полете «в один конец» не нужны и только утяжеляют аппарат.

«Эти самолеты способны долететь с территории Украины до Елабуги. Но вопрос остается открытым: зачем самолету, который летит в одну сторону как камикадзе, тащить на себе шасси? По сути, он может технически стартовать с какой-то тележки», — пояснил Кондратьев.

По его словам, демонтаж шасси позволил бы залить дополнительное топливо в баки, увеличить массу взрывчатки на борту. Вместе с тем, операторы оставили шасси.

«Можно сделать вывод, что эти беспилотные комплексы действительно приземляются на территории Российской Федерации, отстаиваются, дозаправляются и накапливаются для последующих ударов», — пояснил эксперт.

Кондратьев констатировал, что сборка сложных беспилотников такого типа на территории России маловероятна.

Ранее сообщалось, что 15 июня территория Татарстана подверглась атаке беспилотников. В Елабужском районе обломки сбитого дрона упали на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода.

В результате, один работник предприятия погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести, один из пострадавших находится в критическом состоянии.