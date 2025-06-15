Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед в Иране

Израильские военные нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, что примерно в 2300 км от Израиля. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию против Ирана. 200 самолетов нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории республики. В ответ Тегеран нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. 14 и 15 июня стороны провели новые атаки.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана», — отметили в пресс-службе.

В ЦАХАЛ уточнили, что это самый дальний удар, нанесенный с начала военной операции против Ирана.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Мешхед попал под удар. Вместе с тем, агентства не посчитали возможным привести подробности.