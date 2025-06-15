Армия Израиля заявила о перехвате большей части ракет из Ирана

Израильская армия перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном во время последней атаки. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В последний час в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падениях на территории страны не поступало», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильская армия ранее сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана. В стране объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Израиля начали перехват ракет.

Иранское государственное телевидение заявило, что иранские ракеты поражают цели в Тель-Авиве, Ашкелоне и Хайфе.

Накануне вечером сообщалось, что Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты во время удара по израильским городам. После удара по Бат-Яму около 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.