В Иране заявили о поражении целей в трех израильских городах

Иранские ракеты, запущенные ранее в сторону Израиля, поражают цели в Тель-Авиве, Ашкелоне и Хайфе. Об этом заявило иранское государственное телевидение, передает ТАСС.

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Израильская армия сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана. В стране объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Израиля начали перехват ракет.

После ночного обмена ударами между сторонами конфликта в сети завирусились несколько видео, на которых иранские ракеты летят по небу под песню группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».

Накануне вечером сообщалось, что Иран применил баллистические и гиперзвуковые ракеты во время удара по израильским городам. После удара по Бат-Яму около 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.