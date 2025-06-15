Ликвидирован примкнувший к ВСУ актер из "Возвращения Мухтара"

В зоне проведения специальной военной операции уничтожен примкнувший к ВСУ актер кино и сериалов Юрий Фелипенко.

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Об этом 15 июня сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост жены боевика.

Фелипенко родился 8 мая 1993 года. Снимался с середины нулевых: "Возвращение Мухтара", "Личное дело", "Отдел 44", "Подкидыши", "Замок на песке", российско-украинский проект "Дезертир", "Цвет страсти" (следователь Потапенко, главная роль) и другие.

Последнее появление на экране - 2023 год, многосерийная российская мелодрама "Сестры".