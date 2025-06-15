Пезешкиан заявил о сокрушительном ответе Израилю
Иран даст сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию страны, рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом пишет пресс-служба главы государства на официальном сайте.
В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли ряд ударов по военным объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес мощные ракетные удары. 14 и 15 июня противостояние продолжилось.
«Если агрессия Израиля повторится вновь, его [Израиль] ждет более болезненный и сокрушительный ответ», — отметил Пезешкиан.
Президент подчеркнул, что каждая страна, действительно желающая мира, стабильности и безопасности, «должна встать на линию противостояния агрессии Израиля».
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Иранский лидер также призвал собеседника принять меры к тому, чтобы не допустить использования израильскими военными воздушного пространства Ирака для ударов по Ирану.
Напомним, что 14 июня Пезешкиан провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В ходе беседы президент заметил, что иранская сторона даст более мощный ответ, если ВВС Израиля продолжать наносить удары по территории республики.