Пезешкиан заявил о сокрушительном ответе Израилю

Иран даст сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию страны, рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом пишет пресс-служба главы государства на официальном сайте.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли ряд ударов по военным объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес мощные ракетные удары. 14 и 15 июня противостояние продолжилось.

«Если агрессия Израиля повторится вновь, его [Израиль] ждет более болезненный и сокрушительный ответ», — отметил Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что каждая страна, действительно желающая мира, стабильности и безопасности, «должна встать на линию противостояния агрессии Израиля».

Израиль ударил по зданию иранского Минобороны

Иранский лидер также призвал собеседника принять меры к тому, чтобы не допустить использования израильскими военными воздушного пространства Ирака для ударов по Ирану.

Напомним, что 14 июня Пезешкиан провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В ходе беседы президент заметил, что иранская сторона даст более мощный ответ, если ВВС Израиля продолжать наносить удары по территории республики.