Минниханов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал произошедшую атаку БПЛА на территорию региона. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан, — написал Минниханов.

По его словам, при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб рабочий, еще 13 человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Возникший на месте пожар был оперативно ликвидирован соответствующими службами.

— Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна, — заявил глава республики.

Минниханов выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.