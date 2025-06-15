Израиль ударил по зданию иранского Минобороны

Израиль нанес удар по зданию Минобороны Ирана в Исфахане.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Израиль атаковал здание Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. Серьезно поврежден цех, в котором производились иранские беспилотники», — говорится в публикации.

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13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранцев. Как указали израильские власти, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю.