ВВС Израиля атаковали базы КСИР в иранском городе Зенджане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли массированный ракетный удар по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранском городе Зенджане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По данным местных СМИ, взрывы и дым видны за несколько километров от места происшествия. В ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль.

Израильские системы противовоздушной обороны работали над уничтожением целей, однако все ракеты сбить не удалось. По данным SHOT, на электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Предположительно, туда прилетела иранская ракета.

Другая ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев". В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.