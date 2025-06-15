Иранские военные в ходе ответных ударов по Израилю не использовали новейшие вооружения, применяли старые ракеты, рассказал глава политико-идеологического управления иранских Вооруженных сил Али Саиди. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее иранские СМИ заявили, что Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.

«Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана. И это при том, что на поле боя все еще не были использованы продвинутые ракеты и технологии», — отметил Али Саиди.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился в ночь на пятницу, 13 июня, — израильские военные начали широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

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Тегеран заявил об ответной операции «Правдивое обещание-3». В ее рамках иранские военные нанесли ряд ракетных ударов по военным объектам Израиля. По предварительным данным, израильские комплексы ПВО смогли сбить 75% снарядов.