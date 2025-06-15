Силы ПВО в Тегеране отражают атаку Израиля

Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии Ирана отражают атаку Израиля по Тегерану. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

© Газета.Ru

Подробности происшествия не приводятся.

По данным ТАСС, в Тегеране впервые с начала прямого конфликта с Израилем системы ПВО сработали в светлое время суток.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.