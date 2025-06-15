Глава МИД Израиля заявил о продолжении ударов по Ирану

Глава МИД Израиля Гидеон Саар обвинил Тегеран в намеренных ударах по мирному населению. Дипломат заявил, что Израиль продолжит военную операцию против Ирана, которая ведется в рамках «права на самооборону».

В воскресенье утром Гидеон Саар провел беседу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

«Министр Саар отметил очевидность того факта, что Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом», — сказано в сообщении МИД.

При этом дипломаты еврейского государства утверждают, что «со своей стороны Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов иранского ядерного проекта».

Саар добавил, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена. Он также поблагодарил немецкого коллегу «за поддержку Германией права Израиля на самооборону».

Накануне профессор стамбульского университета заявил, что самым мощным ответом Ирана на атаку Израиля может стать ядерный удар малого масштаба по объектам еврейского государства.