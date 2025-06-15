Британия заявила, что не помогает Израилю при его ударах по Ирану

Великобритания не вовлечена в израильские удары по Ирану и не помогает еврейскому государству отражать ответные атаки. Об этом сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

"Мы не были вовлечены в эти удары и в этот конфликт, - сказала она в интервью телеканалу Sky News. - Я не собираюсь комментировать то, что может произойти в будущем, но пока мы не были вовлечены".

Ривс назвала "мерой предосторожности" решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить дополнительные истребители на базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе.

"Это не значит, что мы в состоянии войны, - подчеркнула она. - Но у нас есть силы в регионе. Было правильно отправить истребители на их защиту. Это мера предосторожности. В то же самое время мы призываем к деэскалации". Министр указала, что в случае необходимости Лондон будет готов "поддержать союзников".

Ривс добавила, что конфликт между Израилем и Ираном несет пагубные последствия для британской экономики из-за глобального роста цен на нефть. Она также заявила, что британское правительство "внимательно следит" за заявлениями некоторых иранских чиновников о возможности блокады Ормузского пролива, которая грозит нарушением привычных торговых маршрутов.